Делегація Словаччини у Києві анонсувала нову партію військової допомоги Україні

Словаччина готує новий пакет військової допомоги для України, повідомив словацький міністр оборони Ярослав Надь.

«У змученому війною Києві я зустрівся з Олексієм Резніковим і оголосив про чергову партію словацької військової допомоги вартістю 10 мільйонів євро», – написав він у твіттері.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який сьогодні зустрівся з словацькою делегацією, подякував за схвалений урядом Словаччини новий пакет військової допомоги, до якого, за його словами, увійдуть системи розмінування, а також за намір надати близько 300 генераторів.

8 грудня з візитом в Києві перебувають міністр закордонних та європейських справ Словацької Республіки Растислав Качер, міністр оборони Ярослав Надь та міністр економіки Карел Гірман.

Читайте також: Глава МЗС Словаччини не підтримує ідею переговорів з Росією зараз: це вже пробували з Гітлером

Братислава підтримує Україну у її протистоянні російській агресії, зокрема, надаючи військову підтримку або надаючи притулок українцям, які втікають від війни.