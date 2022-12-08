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Делегація Словаччини у Києві анонсувала нову партію військової допомоги Україні

За словами словацького міністра оборони Ярослава Надя, йдеться про партію військової допомоги вартістю 10 мільйонів євро. Фото ілюстративне

Словаччина готує новий пакет військової допомоги для України, повідомив словацький міністр оборони Ярослав Надь.

«У змученому війною Києві я зустрівся з Олексієм Резніковим і оголосив про чергову партію словацької військової допомоги вартістю 10 мільйонів євро», – написав він у твіттері.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який сьогодні зустрівся з словацькою делегацією, подякував за схвалений урядом Словаччини новий пакет військової допомоги, до якого, за його словами, увійдуть системи розмінування, а також за намір надати близько 300 генераторів.

8 грудня з візитом в Києві перебувають міністр закордонних та європейських справ Словацької Республіки Растислав Качер, міністр оборони Ярослав Надь та міністр економіки Карел Гірман.

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Братислава підтримує Україну у її протистоянні російській агресії, зокрема, надаючи військову підтримку або надаючи притулок українцям, які втікають від війни.

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