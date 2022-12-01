Іспанія: прем’єр та Міноборони отримали конверти з вибухівкою, Мадрид посилює охорону – ЗМІ

Іспанія посилила охорону державних і дипломатичних будівель після отримання низки листів з вибухівкою, один з яких був надісланий прем’єр-міністру Педро Санчесу, повідомляє агенція Reuters.

Міністерство внутрішніх справ 1 грудня з'ясувало, що «конверт з піротехнічним матеріалом», адресований Санчесу, був отриманий 24 листопада, лист знешкодили.

Пристрій був «схожий» на пакунки, отримані напередодні українським посольством та іспанською компанією з виробництва. Також подібний пристрій перехопили на іспанській авіабазі Торрехон-де-Ардос вранці 1 грудня.

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Крім того, п'ятий пристрій отримало Міністерство оборони Іспанії в четвер вранці, повідомив Reuters представник відомства.

Джерело, близьке до розслідування, повідомило Reuters, що пристрої, надіслані в офіс прем'єр-міністра, українське посольство, на авіабазу та виробнику зброї, були в схожих коричневих конвертах і адресовані керівникам кожної установи. Джерело також повідомило, що ці пакунки містили розсипчастий порох із механізмом електричного запалювання, який змушував порох горіти, а не вибухати.

За даними Reuters, Верховний суд Іспанії, який спеціалізується на тероризмі, розпочав розслідування.