У посольстві України в Мадриді стався вибух – МЗС

У посольстві України в Мадриді стався вибух, поранено одного співробітника, повідомив у фейсбуці речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Як повідомив Ніколенко, вибухнув конверт, що надійшов до посольства. На момент вибуху його оглядав комендант будівлі, у нього – незначні травми, він госпіталізований.

«Решта співробітників посольства не постраждала. Міністр Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном. Він також звернувся до іспанського колеги – вжити термінових заходів задля розслідування нападу на українську дипустанову», – написав Ніколенко.

За його словами, на місці вже працюють іспанські правоохоронці та піротехнічна служби.

Міністр також наголосив, що хто би не стояв за організацією цього вибуху, їм не вдасться залякати українських дипломатів чи зупинити їхню щоденну роботу «над зміцненням України та протидією російській агресії».