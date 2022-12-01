В Іспанії виявили третій конверт з ймовірною вибухівкою у супутниковому центрі

Іспанські сили безпеки знайшли третій ймовірний вибуховий пристрій, захований у конверті, надісланому поштою до супутникового центру Євросоюзу, який розташований на базі ВПС у Торрехон-де-Ардос, повідомляє агенція Reuters з посиланням на міністерство оборони країни.

Після сканування конверта рентгенівськими променями офіцери служби безпеки визначили, що він містить «механізм».

У четвер вранці поліція все ще аналізувала посилку.

Повідомляється, що супутниковий центр підтримує спільну зовнішню політику та політику безпеки ЄС, збираючи інформацію з пристроїв космічної розвідки. У вересні глава ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель назвав такі системи «очима Європи».

Напередодні були виявлені два листи-бомби, адресовані посольству України в Мадриді та компанії Instalaza в Сарагосі на північному сході Іспанії, повідомляла поліція. Перший вибух стався в посольстві, внаслідок чого незначних поранень зазнав співробітник установи.

Компанія Instalaza виробляє реактивну систему залпового вогню С90, яку Іспанія надсилала Україні.