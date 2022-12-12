Нова Зеландія ввела санкції проти 23 осіб, які підтримують вторгнення РФ в Україну

Влада Нової Зеландії ввела санкції проти осіб і мереж, які стоять за дезінформаційними кампаніями з підтрики російського вторгнення в Україну.

Як йдетьсяся на сайті уряду, міністр закордонних справ Наная Махута сьогодні оголосила про новий пакет санкцій проти 23 осіб, які підтримують незаконне російське вторгнення.

«Путін продовжує використовувати мережу медіаагентств і впливових коментаторів як частину своєї пропагандистської машини, щоб поширювати неправдиву інформацію та брехню як частину свого наративу про вторгнення в Україну», – сказала Наная Махута.

За її словами, підсанкційні особи «мають прямий вплив на суспільне уявлення про незаконну та неспровоковану війну Росії. Вони створюють туман дезінформації, який обслуговує агресію Путіна проти територіального суверенітету України».

Серед тих, хто опинився у списку санкцій, представники російських ЗМІ та інформаційних агентств. Під санкціями, зокрема, опинилися міністр цифрового розвитку, зв’язку та ЗМІ РФ, гендиректор «Першого каналу», «ІнфоРос», «Південний фронт» і «Фонд стратегічної культури».

Повідомляється, що з березня Нова Зеландія запровадила санкції проти понад 1200 фізичних та юридичних осіб, а також ввела значні торговельні обмеження, що призвели до різкого скорочення двосторонньої торгівлі із Росією.