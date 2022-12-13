У депутата РФ, підозрюваного в посяганні на цілісність України, знайшли 11 квартир у Києві – поліція

Поліція повідомила про підозру депутату Державної думи Росії за посягання на територіальну цілісність України, заявила пресслужба відомства 13 грудня.

Йдеться про російського депутата 1968 року народження, який народився в українському Маріуполі. Розслідування щодо нього ведуть працівники слідчого управління Головного управління Національної поліції в Криму та Севастополі.

За даними поліції, він голосував про «надання дозволу на ведення військ на територію України».

«Встановлено, що фігурант у цьому році нагороджений медаллю «за отвагу» та «бойовою» медаллю «за асвабаждєніє Маріуполя» наказом так званого голови так званої «днр» пушиліна», – йдеться в заяві.

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Чоловіка підозрюють у «фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України», вчинених представником влади.

«Окрім того, в ході досудового розслідування було проведено вісім санкціонованих Голосіївським судом м. Києва обшуків. Під час вказаних заходів виявлені та вилучені оригінали документів, що підтверджують наявність у підозрюваного 11 квартир у місті Києва», – додає поліція.

Зараз вирішується питання про накладення арешту на цю нерухомість. Досудове розслідування триває.