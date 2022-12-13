ОГП: встановлено вже 154 факти сексуального насильства з боку військових РФ

Прокурори встановили вже 154 факти сексуального насильства в Україні з боку російських військових, повідомив Офіс генерального прокурора.

«Нові факти сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом встановлюють на деокупованих територіях. Там працюють спільні мобільні групи прокурорів, міжнародних експертів і психологів. З початку повномасштабної військової агресії РФ прокурори зафіксували 154 факти СНПК. Вже повідомлено про підозру шістьом військовослужбовцям РФ. Скеровано до суду обвинувальні акти щодо двох осіб, одну особу засуджено», – йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, вдалося встановити, що на Херсонщині російські військовослужбовці впродовж чотирьох місяців ґвалтували жінку, ще одну місцеву жительку з березня 2022 року систематично оголювали і застосовували тортури, зокрема, обливали окропом.

«Зафіксовано факти гендерного насильства, коли дружин українських захисників, які брали участь в АТО чи мали відношення до ЗСУ, забирали з родин, катували», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, прокурори виявили більше ніж 30 фактів катування електрострумом геніталій, які застосовували до місцевого цивільного населення. Загалом встановлено більше ніж 100 фактів тортур із використанням електроструму щодо місцевих чоловіків.

На початку грудня Міністерство внутрішніх справ повідомило, що в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії поліцейські розпочали 47 212 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями російської армії та їхніми пособниками.

За даними МВС, на деокупованих територіях виявлено 48 місць, де війська РФ незаконно утримували і катували громадян. Також відкрито 47 кримінальних проваджень за фактами вчинення російськими військовими сексуального насильства.

Російських військових звинувачують у численних воєнних злочинах, у тому числі вбивствах цивільних жителів, навмисних атаках на цивільні об’єкти та сексуальному насильстві. В Україні, на запрошення української влади, працюють слідчі Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Москва звинувачення заперечує.