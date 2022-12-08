На деокупованій Миколаївщині виявили тіла трьох мирних жителів із слідами тортур – прокуратура

На деокупованій території Миколаївської області знайдено тіла трьох мирних жителів зі слідами тортур, повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Прокурори Миколаївської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції та криміналістами виявили на деокупованій території с. Новопетрівка Широківської ОТГ Баштанського району трьох загиблих внаслідок військової агресії РФ», – йдеться у повідомленні ОГП у Telegram.

За даними слідства, тіла належать місцевим жителям чоловікам 39-ти, 42-х та 55-ти років.

«Згідно з висновками судово-медичних експертів, у загиблих зафіксовані сліди тортур та катувань. Двоє чоловіків мають вогнепальні поранення», – вказали в ОГП.

Наразі відбуваються слідчі дії. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним із умисним убивством.

Українські правоохоронці періодично повідомляють про знайдені тіла людей, які загинули під час окупації територій російськими військами. У більшості випадків у жертв є сліди катувань.

Москва, попри численні докази, заперечує свої атаки на цивільних та воєнні злочини своїх військових в Україні.