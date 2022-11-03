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Новини | Суспільство

АРМА виявила майно російських посадовців на Заході на 180 мільйонів гривень

АРМА, за її твердженням, працює над сотнями справ щодо активів, пов’язаних із російськими депутатами та їхніми родичами

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) виявило майно депутатів Державної думи Росії на понад 180 мільйонів гривень – про це пресслужба установи повідомила 3 листопада.

За повідомленням, у рамках міжнародної взаємодії АРМА виявило активи довіреної особи депутата Держдуми в Англії – дві земельні ділянки в районі Барнет у Лондоні, придбані в 2022 році.

«Ділянки розташовані в мальовничому парку Trent Park. Серед особливостей заміського парку можна відмітити поля для крикету, заміський клуб, кафе та оновлений дитячий майданчик. Вартість однієї ділянки складає 1,600,000 фунтів стерлінгів», – описують у АРМА.

Також виявили елітну нерухомість сина одного з депутатів Держдуми в Парижі – квартиру в центрі вартістю в 965 тисяч євро.

Крім того, АРМА заявляє про знайдені апартаменти в Чорногорії, які належать дружині ще одного депутата російської Думи – вони розташовані в гірськолижному курорті Колашин.

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«Згідно з отриманою інформацією, апартаменти коштували дружині депутата 260 тисяч євро. Таким чином, вона стала власницею так званого «золотого паспорту» – економічного громадянства, що передбачає надання чорногорського паспорта за певні інвестиції в проекти розвитку у сфері туризму. За правилами даної програми, сума інвестицій складає не менше 250 тисяч євро», – йдеться в повідомленні.

АРМА, за її твердженням, працює над сотнями справ щодо активів, пов’язаних із російськими депутатами та їхніми родичами. Агентство повідомляє, що співпрацює з міжнародними партнерами для розробки механізмів, які б дозволили передати виявлені активи на користь України.

У Міністерстві внутрішніх справ 31 жовтня повідомили про передачу державі активів компанії, пов’язаної із РФ, на понад 2,3 мільярда гривень.

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