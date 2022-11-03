АРМА виявила майно російських посадовців на Заході на 180 мільйонів гривень

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) виявило майно депутатів Державної думи Росії на понад 180 мільйонів гривень – про це пресслужба установи повідомила 3 листопада.

За повідомленням, у рамках міжнародної взаємодії АРМА виявило активи довіреної особи депутата Держдуми в Англії – дві земельні ділянки в районі Барнет у Лондоні, придбані в 2022 році.

«Ділянки розташовані в мальовничому парку Trent Park. Серед особливостей заміського парку можна відмітити поля для крикету, заміський клуб, кафе та оновлений дитячий майданчик. Вартість однієї ділянки складає 1,600,000 фунтів стерлінгів», – описують у АРМА.

Також виявили елітну нерухомість сина одного з депутатів Держдуми в Парижі – квартиру в центрі вартістю в 965 тисяч євро.

Крім того, АРМА заявляє про знайдені апартаменти в Чорногорії, які належать дружині ще одного депутата російської Думи – вони розташовані в гірськолижному курорті Колашин.

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«Згідно з отриманою інформацією, апартаменти коштували дружині депутата 260 тисяч євро. Таким чином, вона стала власницею так званого «золотого паспорту» – економічного громадянства, що передбачає надання чорногорського паспорта за певні інвестиції в проекти розвитку у сфері туризму. За правилами даної програми, сума інвестицій складає не менше 250 тисяч євро», – йдеться в повідомленні.

АРМА, за її твердженням, працює над сотнями справ щодо активів, пов’язаних із російськими депутатами та їхніми родичами. Агентство повідомляє, що співпрацює з міжнародними партнерами для розробки механізмів, які б дозволили передати виявлені активи на користь України.

У Міністерстві внутрішніх справ 31 жовтня повідомили про передачу державі активів компанії, пов’язаної із РФ, на понад 2,3 мільярда гривень.