До АРМА передано активи пов’язаної із РФ компанії на понад 2,3 млрд грн – МВС

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили про передачу державі активів компанії, пов’язаної із РФ, на понад 2,3 мільярда гривень.

«За даними слідства, службові особи підприємства запровадили схему, завдяки якій приховали реального власника та вигодонабувача – російську нафтову компанію. Окрім того, вони налагодили механізм з ухилення сплати податків, сума збитків від якого становить 2,1 млрд грн. Також незаконно перерахували на користь юридичної особи – нерезидента, що підконтрольна російській нафтокомпанії, понад 5 млрд грн для подальшої їх легалізації. За рішенням суду арештовані корпоративні права підприємства на суму 2,3 млрд грн передано в управління до АРМА», – йдеться в повідомленні.

За даними МВС, раніше директорові цієї компанії було повідомлено про підозру за статтею про ухилення від сплати податків.

Слідство триває.

Останнім часом правоохоронці часто повідомляють про арешти коштів і майна компаній та підприємств, бенефіціарами котрих є представники РФ та Білорусі.

Читайте також: ОГП: на користь держави арештовано 60 млн грн незаконних переказів із окупованого Криму