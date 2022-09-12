ОГП: на користь держави арештовано 60 млн грн незаконних переказів із окупованого Криму

В Офісі генпрокурора повідомили, що в управління АРМА передали арештовані кошти в іноземній валюті на понад 60 мільйонів гривень. За даними ОГП, кошти були вилучені під час обшуків в осіб, які організували протиправний механізм грошових переказів з окупованого Криму.

«За даними слідства, організатори схеми – група осіб з Києва та АР Крим використовували заборонені в Україні платіжні системи WebMoney, Qiwi, «Мир» і криптовалюти. Це дозволяло уникати оподаткування, здійснювати переказ коштів анонімно та залишатися поза моніторингом відповідних установ. Одному з учасників групи повідомлено про підозру у вчиненні незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення», – йдеться в повідомленні.

За днами Офісу генпрокурора, слідство у справі триває.

Останнім часом правоохоронці часто повідомляють про арешти коштів і майна компаній та підприємств, бенефіціарами котрих є представники РФ та Білорусі.