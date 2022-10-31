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«Не можу асоціюватися з путінським фашизмом» – бізнесмен Тіньков оголосив про вихід із громадянства Росії

Бізнесмен Олег Тіньков

Бізнесмен Олег Тіньков повідомив про відмову від громадянства Росії. Про це він 31 жовтня написав в інстаграмі, додавши фотографію довідки, виданої генеральним консульством Росії у Женеві.

Мільярдер заявив, що не хоче асоціюватися з «путінським фашизмом» та загибеллю цивільних. Він закликав інших російських підприємців наслідувати його приклад, щоб не «працювати на фашизм». Також він назвав себе більшим патріотом Росії, ніж є прихильники загарбницької війни.

Олег Тіньков давно живе за кордоном. З 1996 року він мав, окрім російського, громадянство США, від якого відмовився в 2013 році. Нині має громадянство Кіпру.

Тіньков є засновником численних компаній у Росії. Найвідомішою з них є «Тінькофф-банк». Російський Forbes вважає, що статки Тінькова сягають 4,7 мільярда доларів.

Після початку військового вторгнення Росії в Україну Олег Тіньков закрив чи продав свої російські активи. В інтервʼю New York Times він розповідав про погрози, які отримував з боку Кремля за свою антивоєнну позицію.

Раніше від російського громадянства відмовилися кілька інших великих російських бізнесменів, у тому числі Микола Сторонський, Юрій Мільнер, Тимур Турлов та Рубен Варданян.

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