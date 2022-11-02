Британія запровадила санкції проти ще чотирьох російських олігархів

Британія запровадила санкції проти чотирьох російських олігархів через війну в Україні, повідомляється на сайту уряду.

За повідомленням, ці олігархи дозволили російському президенту Володимиру Путіну мобілізувати російську промисловість для підтримки його військових зусиль.

Серед тих, хто сьогодні потрапив під санкції, – Олександр Абрамов та Олександр Фролов, які потрапили під обмеження за участь у видобувній, транспортній та будівельній сферах.

«Вони, відомі як ділові партнери Романа Абрамовича, раніше володіли основними пакетами акцій російського виробника сталі Evraz plc, які оцінюються в 4,1 мільярда фунтів стерлінгів і 1,7 мільярда фунтів стерлінгів відповідно. І, як повідомляється, мають інвестиції у нерухомість Великобританії, вартістю приблизно 100 мільйонів фунтів стерлінгів», – повідомляють в британському уряді.



Також сьогодні під санкції потрапили Айрат Шаймієв, загальний капітал якого становить 902 мільйони фунтів стерлінгів, і Альберт Шигабутдінов, загальний капітал якого становить 977 мільйонів фунтів стерлінгів.

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Уряд Британії повідомляє, що щодо усіх чотирьох олігархів застосовують заборону на в’їзд, замороження активів і транспортні санкції.

«Група АТ «ТАІФ», генеральним директором якої є Шигабутдінов, контролює, за оцінками, 96% хімічної та нафтохімічної переробки в російському регіоні Татарстан, включаючи виробництво сирої нафти. Шаймієв є генеральним директором державної транспортно-будівельної компанії ВАТ «Татавтодор», – йдеться у повідомленні.



Велика Британія застосувала санкції щодо понад 1200 людей і 120 організацій, у тому числі щодо 120 олігархів із статками понад 140 мільярдів фунтів стерлінгів.

США та Британія посилять співпрацю щодо виконання санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну, заявили 17 жовтня високопосадовці санкційних органів двох країн.

Президент Росії Володимир Путін визнав труднощі, спричинені санкціями, які мали «значний вплив на військово-промисловий комплекс Росії та її здатність вести цю несправедливу війну», заявили вони.

Після російського повномасштабного вторгнення країни Заходу розширили економічні і персональні санкції проти РФ та постійно їх оновлюють.