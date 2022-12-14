Обмеження в подачі електрики у Києві зменшились – YASNO

Здійснена російськими військами атака дронами по Києву 14 грудня не вплинула на ситуацію з подачею електроенергії, повідомив гендиректор енергопостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко.

«Незважаючи на те, що прокинулися ми під звуки «шахедів» і вибухи, решта дня пройшла менш тривожно. І забезпечила нам цей день чудова робота ЗСУ, за що їм велика дяка. Енергетичні об’єкти цілі, а отже, ми – у графіках. Коротко по статистиці: обмеження сьогодні трошки знизилося. Майже всі «сірі» зони були зі світлом», – повідомив Коваленко у фейсбуці.

Раніше сьогодні компанія «Укренерго» повідомила, що об’єкти енергетичної інфраструктури не зазнали ушкоджень через атаку дронів з боку військ РФ.

Водночас у компанії зазначили, що ситуація в енергосистемі України все ще залишається складною через великий обсяг пошкоджень. Зберігається значний дефіцит електроенергії. Найскладніша ситуація – на сході.

Російські війська 14 грудня запустили по Україні дрони-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131» з напрямку східного узбережжя Азовського моря. 13 дронів збили сили ППО. За даними влади Києва і Київщини, постраждалих немає, через падіння уламків пошкоджені низка будівель.