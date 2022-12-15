В кількох областях є аварійні відключення через перевищення лімітів – «Укренерго»

Дефіцит в енергосистемі України залишається значним, повідомила компанія «Укренерго» 15 грудня.

Ситуацію ускладнюють погодні умови: сніг, обледеніння та пориви вітру.

«На сході ворог знову завдав артилерійського удару по одному з деокупованих районів. Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться після дозволу військових», – йдеться в повідомленні.

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Обленерго отримали ліміти на добове споживання електроенергії, додають у компанії.

«На жаль, зранку в деяких областях вони вже перевищені та застосовані аварійні відключення», – зазначає «Укренерго».

14 грудня компанія «Укренерго» повідомила, що об’єкти енергетичної інфраструктури не зазнали ушкоджень через атаку дронів з боку військ РФ.