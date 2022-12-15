Ситуація з електрикою на Лівому березі Києва покращилася – YASNO

Гендиректор енергопостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко каже, що ситуація з електрикою на Лівому березі Києва покращилася.

«Кілька днів ми обговорювали тривалі відключення на лівому березі Києва. Ситуація там справді була напружена, але значно покращилася. Наприклад, ще 5 грудня в середньому у сумі на Лівому відключали на 9 год. 17 хв, на Правому – на 5 год. 59 хв. 10 грудня всі відчули складнощі із постачанням, відключали на 10:46 і 9:45 відповідно. Надалі ситуація вирівнюється, але 13 грудня Лівий берег все ж у середньому сумарно без світла 7:05, тоді як Правий – 4:28», – повідомив Коваленко у фейсбуці.

Він також зазначив, що через негоду на мережах у Києві може бути більше аварійних ситуацій.

Вранці 15 грудня компанія «Укренерго» звітувала, що в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії, а ситуацію значно ускладнюють погодні умови (сніг, обледеніння, сильні пориви вітру).

Через вісім масованих ракетних атак РФ по енергооб’єктах Україна відчуває нестачу у своїй енергосистемі. Постійно застосовуються планові та екстерні відключення електроенергії.