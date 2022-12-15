Росія знову вивела носії «Калібрів» у Чорне море – ВМС

У Чорному морі станом на 15 грудня на бойовому чергуванні перебувають десять російських кораблів, серед них – один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп становить вісім ракет, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

Перед цим шість днів поспіль російських носіїв «Калібрів» у Чорному морі не було, свідчили дані ВМС.

​«В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі; в Середземному морі – дев’ять ворожих кораблів, із них – п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 72 ракети», – йдеться в повідомленні.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

Влада прогнозує, що навіть у разі припинення таких нападів відмовитися від відключень раніше весни 2023 року не вдасться. Під час найбільш масованих ударів російські військові випускали близько 100 ракет, більшість із них збивали українські сили протиповітряної оборони, але частина ракет досягала цілі.

Як заявляв президент Володимир Зеленський 20 листопада, від 24 лютого Росія випустила по Україні понад 4700 ракет.

12 грудня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький у статті The New York Times заявив, що Росія зберігає здатність виробляти сучасні високоточні ракети, попри запроваджені країнами Заходу санкції на постачання Москві товарів військового і подвійного призначення (до таких належать, зокрема, мікросхеми, що використовуються в ракетах).

Американський Інститут вивчення війни (ISW) 23 листопада заявив, що російські військові суттєво виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, швидше за все, найближчим часом зможуть масштабно атакувати критично важливу інфраструктуру України.