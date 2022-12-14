«Бійтесь власних бажань» – Данілов відреагував на «жарт» російського депутата

Cекретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відреагував на «жарт» депутата Держдуми РФ від партії «Справедливая Россия» від Олега Нілова.

«Бійтесь власних бажань – вони можуть здійснитись. Хочете, щоб Україна отримала ракети? Вони будуть у нас, і траєкторія їх польоту в гості до держдумівського хлопа олега йому не сподобається», – написав він у твіттері.



Як повідомили російські ЗМІ, під час благодійної акції «Ялинка бажань» Олег Нілов пообіцяв ракети «хлопчику Вові з Києва». Потім він сказав, що це жарт.

Днями ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена завершує узгодження плану щодо відправки системи протиракетної оборони Patriot в Україну. За даними CNN, про це може бути оголошено вже цього тижня.

План Пентагону ще має бути схвалений міністром оборони Ллойдом Остіном, перш ніж він буде відправлений на підпис президенту США Джо Байдену. Троє чиновників повідомили CNN, що таке схвалення очікується.