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ГУР про ймовірні удари Росії: «прив’язуватися до святкових дат» не варто

За словами представника ГУР Андрія Юсова, ризик масованих ударів зберігається, а Росія атакує за своєю логікою – це як може бути пов'язано з якимись датами, так і ні


Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявляє, що у контексті ймовірних масованих атак з боку Росії «прив’язуватися до святкових дат» не варто

«Ми знаємо, чого очікувати від РФ, терористичної держави, але в даній ситуації прив’язуватися до календаря святкових дат ми не будемо. Тому що в цієї імперії зла є своя логіка. Ми бачимо, що удари можуть бути пов'язані з датами чи подіями, наприклад, засідання ООН, можуть бути по понеділках, середах або четвергах, а можуть бути не пов'язані, а обрані з якоїсь іншої логіки. Зокрема військової або внутрішньополітичної на території РФ. Зима уже напруженою. На жаль, і до Нового року, і після… Ця зима зробить нас сильнішими», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Представник ГУР наголошує, що ризик масованих атак з боку Росії зберігається.

«Рашисти і Путін не приховують свого намір бити в подальшому по українській енергетичній системі. Це терористичні атаки. Україна готується до цього і шляхом посилення ППО, і шляхом посилення енергетичної безпеки. Ми маємо бути готові, підстав розслаблятися немає», – додав Андрій Юсов.

Раніше інший представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що, за підрахунками розвідки, у Росії є ракети ще на три-пʼять хвиль атак. Це якщо в одній хвилі буде від 80 до 90 ракет.

Проте, за даними ЗМІ, Іран погодився таємно передати Росії балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» Fateh-110 і Zolfagha. Наразі невідомо. чи ці поставки вже відбулися. Ні Росія, ні Іран не підтвердили цього, як і інформацію про постачання дронів, якими РФ атакує Україну.

Президент України Володимир Зеленський 12 грудня попередив, що Росія не відмовилася від тактики ракетного терору.

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