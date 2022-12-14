У ВМС назвали кількість кораблів, які Росія утримує в трьох морях

У Чорному морі станом на 14 грудня на бойовому чергуванні перебувають вісім російських кораблів, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

Серед цих кораблів не зазначені носії крилатих ракет. За даними ВМС, востаннє носії російських «Калібрів» чергували в Чорному морі 8 грудня.

«В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі; в Середземному морі – дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 76 ракет», – йдеться в повідомленні.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу більшу частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

Влада прогнозує, що навіть у разі припинення таких нападів відмовитися від відключень раніше весни 2023 року не вдасться. Під час найбільш масованих ударів російські військові випускали близько 100 ракет, більшість із них збивали українські сили протиповітряної оборони, але частина ракет досягала своєї цілі.

12 грудня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький у статті The New York Times заявив, що Росія зберігає здатність виробляти сучасні високоточні ракети, попри запроваджені країнами Заходу санкції на постачання Москві товарів військового і подвійного призначення (до таких належать, зокрема, мікросхеми, що використовуються в ракетах).

Як заявляв президент Володимир Зеленський 20 листопада, від 24 лютого Росія випустила по Україні понад 4700 ракет.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) 23 листопада заявив, що російські військові суттєво виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, швидше за все, найближчим часом зможуть масштабно атакувати критично важливу інфраструктуру України.