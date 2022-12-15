«Зараз недостатньо, але дещо є». Залужний каже, що Україні потрібні десятки сучасних систем ППО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляє, що Україні потрібні десятки сучасних систем протиповітряної оборони. Про це він сказав в інтервʼю, яке 15 грудня оприлюднило видання The Economist.



«Зараз ми маємо коефіцієнт 0,76. Росіяни використовують цей коефіцієнт ефективності, коли планують свої атаки. Це означає, що замість 76 ракет вони запускають 100. А 24 проходять і досягають цілі. А що дві ракети роблять із електростанцією? Два роки не працюватиме», – заявив він.

За його словами, західні партнери знають про ці розрахунки.

«Фахівці НАТО знають усе, абсолютно все, до дрібниць. Розрахунки зроблені і, слава Богу, все зрушило з місця. У нас уже є деякі NASAMS [норвезько-американські системи протиповітряної оборони]. Недостатньо, але дещо є. IRIS-T [німецька система протиповітряної оборони] вже використовується. Недостатньо, але дещо є. Їх просто потрібно нарощувати. Нам потрібні десятки таких», – додав Залужний.

Про необхідність більшої кількості сучасних систем ППО для ефективного відбиття російських ракетних атак неодноразово заявляли в Повітряних силах ЗСУ.

Наразі публічно відомо, що в Україні є дві системи NASAMS і одна німецька IRIS-T.