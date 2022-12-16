У Повітряних силах повідомили, звідки і які ракети запустила Росія по Україні 16 грудня

Станом на 11-ту ранку 16 грудня відомо про проліт над Україною вже понад 60 ракет, повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

«На даний момент є дані про понад 60 ракет, які летіли по території України. Випущені з літаків Ту-95 – це ракети Х-535 і Х-101. Також є пуски «Калібрів» із Чорного моря. Маємо також запуски ракет С-300. Також є робота бомбардувальників Ту-22М3, які пускають ракети Х-22», – повідомив Ігнат в ефірі телемарафону.

Крім того, за його словами, була помічена робота російських літаків МіГ-31К, які є носіями ракет «Кинджал», а також винищувачів Су-35 з ракетами Х-59.

«Ворог масовано хотів роззосередити увагу протиповітряної оборони… ППО спрацювала непогано. Чекаємо зараз результатів. Про результати ми обов’язково повідомимо», – сказав Ігнат.

Він також додав, що цього разу російські війська вперше застосували стратегічні бомбардувальники Ту-95 з району російського Енгельса, де ті літаки безпосередньо перебувають на стоянках на аеродромі.

«Також пуски були з півночі Каспійського моря, як завжди це роблять окупанти», – сказав речник.

Про застосування під час удару 16 грудня дронів інформації поки немає, додав він.

Близько восьмої години ранку на всій території України була оголошена повітряна тривога. Представники місцевої влади повідомили про запуск Росією десятків ракет по Україні. У телеграм-каналах про звуки вибухів повідомили, зокрема, на Київщині, Харківщині, Миколаївщині, Запорізькій, Дніпропетровській, Тернопільській областях.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в трьох районах Києва. Про влучання у житловий будинок і загибель двох людей повідомили у Кривому Розі, у низці міст превентивно вимкнули електропостачання.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.