У Херсоні 16 грудня внаслідок обстрілу загинула людина – прокуратура

У Херсоні внаслідок обстрілу в одній із квартир багатоповерхівки загинула людина, повідомила прокуратура Херсонської області.

«За даними слідства, рано-вранці 16 грудня російські військові вчергове здійснили обстріл житлових масивів у Херсоні», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілу сталося загоряння кількох квартир у багатоповерховому будинку. Коли пожежу вдалося загасити, в одній із квартир виявили тіло загиблого. Троє мешканців мають отруєння продуктами горіння, травми та опіки різного ступеня, їм надали допомогу.

Досудове розслідування здійснюється за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

15 грудня російські війська 30 разів обстріляли територію Херсонщини, чотири людини загинули.