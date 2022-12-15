Двоє людей загинули через російський удар по Херсону – Тимошенко

Російські війська вдарили по центру Херсона, повідомив перший заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко 15 грудня.

«Ворог знову вдарив по центру міста. 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА, яка була атакована вчора. Є інформація про двох загиблих», – заявив він.

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На місці працюють екстрені служби, додав Тимошенко.

Після відходу з міста російські війська почали регулярно обстрілювати Херсон і контрольовану українською владою частину області.

Вранці 14 грудня російські військові 14 грудня обстріляли будівлю Херсонської обласної військової адміністрації. Згодом внаслідок обстрілу Дніпровського району міста загинули двоє людей, в тому числі 8-річна дитина.