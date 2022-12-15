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Новини | Суспільство

Двоє людей загинули через російський удар по Херсону – Тимошенко

Наслідки одного з попередніх обстрілів Херсона, 12 грудня 2022 року

Російські війська вдарили по центру Херсона, повідомив перший заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко 15 грудня.

«Ворог знову вдарив по центру міста. 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА, яка була атакована вчора. Є інформація про двох загиблих», – заявив він.

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На місці працюють екстрені служби, додав Тимошенко.

Після відходу з міста російські війська почали регулярно обстрілювати Херсон і контрольовану українською владою частину області.

Вранці 14 грудня російські військові 14 грудня обстріляли будівлю Херсонської обласної військової адміністрації. Згодом внаслідок обстрілу Дніпровського району міста загинули двоє людей, в тому числі 8-річна дитина.

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