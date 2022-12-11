Для херсонців створили онлайн-мапу укриттів і «Пунктів незламності» – Мінреінтеграції

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило про створення електронної мапи бомбосховищ для жителів Херсона. Знайти найближче з них можна за посиланням.

«Також там вказані адреси «Пунктів незламності», розгорнутих на Херсонщині. Це спеціально облаштовані місця, до яких можна прийти зігрітися, підзарядити свої гаджети та скористатися інтернетом», – зазначили у відомстві.

У Мінреінтеграції просять херсонців заздалегідь визначити розташовані найближче до житла сховища та під час небезпеки прямувати туди.

Після деокупації Херсона російські війська фактично щоденно обстрілюють місто. Попри це, за даними влади, зі світлом майже 90% міста.