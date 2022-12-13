Правозахисники: російські війська, ймовірно, обстрілювали Херсон касетними боєприпасами

Російські війська, ймовірно, застосовували касетні боєприпаси по населених цивільними людьми районах Херсона щонайменше тричі після того, як відступили з міста, повідомила 13 грудня правозахисна організація Human Rights Watch. Це була частина низки атак на місто, які призвели до жертв серед цивільного населення, зауважили правозахисники.

«Жителі Херсона пережили вісім місяців російської окупації і нарешті звільнилися від страху перед тортурами, лише щоб зазнати нових невибіркових нападів, очевидно включно з касетними боєприпасами», – сказала Белкіс Вілле, помічниця директора з питань криз і конфліктів Human Rights Watch.

Дослідники Human Rights Watch перебували в Херсоні з 20 по 24 листопада. За ці п’ять днів обстріли міста посилилися, кажуть в організації.

Дослідники заявили, що помітили деяку обмежену військову присутність у місті Херсоні, але більшість сил, які вони бачили в місті, були поліцейськими, які виконували правоохоронні функції.

Правозахисники наголошують, що, незважаючи на наявність законної військової цілі, напад є невибірковим і незаконним, якщо в ньому використовуються методи чи засоби бою, наслідки яких не можуть бути обмежені військовими об’єктами. Враховуючи невибіркову природу касетних боєприпасів і їхній передбачуваний вплив на цивільне населення, їх використання в Херсоні може вважатися воєнним злочином і має бути розслідувано, кажуть у HRW.

«Ці напади здійснюються без видимої уваги до цивільного населення. – сказала Вілле. – Вони є прямим запереченням заяв Росії про те, що вона націлена лише на військових».

Від 11 листопада, коли українські війська повернули місто, Росія атакувала Херсон з-за Дніпра. Станом на 25 листопада внаслідок ударів загинули щонайменше 15 жителів, у тому числі дитина, 35 – зазнали поранень, повідомила голова Херсонської міської ради Галина Лугова. Ці атаки змусили багатьох мирних жителів евакуюватися з міста.

Human Rights Watch наголошує, що після повномасштабного вторгнення в Україну російські війська неодноразово використовували касетні боєприпаси, які за своєю суттю є невибірковою зброєю, під час атак, у результаті яких загинули сотні цивільних жителів і були пошкоджені будинки, лікарні та школи.

Касетні боєприпаси – це контейнери, наповнені десятками бомб, призначених для розкидання на великій території та для вибуху при влучанні, вони можуть бути випущені з землі артилерійськими системами або скинуті з літаків. Багато з них не вибухають при первинному ударі і можуть залишатися на землі роками, становлячи небезпеку для людей, зокрема дітей.

Касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором, до якого не приєдналися ні Росія, ні Україна. Незважаючи на це, використання касетних боєприпасів у районах з цивільним населенням робить напад невибірковим, що є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Правозахисники вже неодноразово закликали зупинити застосування касетних бомб в Україні.