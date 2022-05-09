На Дніпропетровщині через російський касетний боєприпас загинула дитина – ДСНС

У Синельниківському районі Дніпропетровщини через заборонений міжнародними домовленостями касетний боєприпас, який залишився після обстрілу російськими військами, загинула дитина. Про це на брифінгу 9 травня повідомила речниця управління ДСНС в області Дарина Цуркань.

За її словами, хлопчик 12 років знайшов касетний снаряд і приніс додому, боєприпас здетонував.

Це вже шостий випадок загибелі людей в області через касетні боєприпаси. Зокрема, на Криворіжжі через такі боєприпаси загинули батько й син.

Наразі під російськими обстрілами перебувають два райони Дніпропетровщини – Криворізький, який межує з Херсонщиною, та Синельниківський, який сусідить із Донбасом.

Зокрема, у ніч з 8 на 9 травня російські війська обстріляли Широківську та Зеленодольську громади на Криворіжжі. Кілька вулиць одного з сіл залишилися без світла, один будинок в іншому селі зруйнований.

Жертв і поранених немає.

3 травня Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що служба ООН із розмінування UNMAS планує розгорнути свою місію в Україні.

Перед цим у МВС повідомили, що з початку широкомасштабного військового вторгнення РФ на території України знешкоджено 90 432 вибухонебезпечні предмети і 583,4 кг вибухової речовини. Згідно з повідомленням, знешкоджено, зокрема, 1964 авіаційні бомби.

Офіс ООН з координації гуманітарних питань в Україні заявив, що нині Україна є однією з найбільш замінованих країн світу.