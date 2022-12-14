Російські війська обстріляли Херсонську ОВА – Янушевич

Російські військові 14 грудня обстріляли будівлю Херсонської обласної військової адміністрації, повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич у телеграмі.

«Близько 11:00 рашисти з реактивних систем залпового вогню вдарили по середмістю Херсона. Снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА – пошкоджені два поверхи», – написав він.

Голова ОВА додав, що, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

11 листопада Міноборони України повідомило, що окупований російськими військами з березня Херсон повертається під контроль української армії. Після відходу з міста російські війська почали регулярно обстрілювати Херсон і контрольовану українською владою частину області.

У Херсонській облраді 13 грудня повідомили, що близько 10 тисяч людей виїхали із Херсону після деокупації міста через постійні обстріли з боку російських сил.