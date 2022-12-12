У Пентагоні розповіли, скільки військових РФ залишається на лівобережжі Херсонщини

На лівобережжі Херсонщини перебувають десятки тисяч російських військовий, заявив високопосадовець міністерства оборони США.

«Я не буду вдаватися в конкретні цифри, окрім того, що скажу, що на східному березі річки знаходяться десятки тисяч російських військових», – сказав він під час брифінгу.

За його словами, на Херсонщині, які і Харківщині, українські військові продовжують закріплювати свої попередні здобутки, тоді як російські війська зміцнюють свою оборону.

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11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр. Після відступу російські загарбники почали регулярно обстрілювати місто.