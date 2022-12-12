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У Пентагоні розповіли, скільки військових РФ залишається на лівобережжі Херсонщини

За даними представника Пентагону, на окупованій частині Херсонської області залишаються десятки тисяч російських військових. Фото ілюстративне

На лівобережжі Херсонщини перебувають десятки тисяч російських військовий, заявив високопосадовець міністерства оборони США.

«Я не буду вдаватися в конкретні цифри, окрім того, що скажу, що на східному березі річки знаходяться десятки тисяч російських військових», – сказав він під час брифінгу.

За його словами, на Херсонщині, які і Харківщині, українські військові продовжують закріплювати свої попередні здобутки, тоді як російські війська зміцнюють свою оборону.

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11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр. Після відступу російські загарбники почали регулярно обстрілювати місто.

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