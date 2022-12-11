Після відступу з Херсона аеродром у Джанкої став головним логістичним хабом армії РФ 

Військовий аеродром біля міста Джанкой в окупованому Росією Криму став головним логістичним хабом для російської армії та місцем базування ударних гелікоптерів. Про це повідомляють журналісти проєктів Радіо Свобода – Крим.Реалії та «Схеми» – з посиланням на супутникові знімки Planet Labs та коментарі експертів з цього приводу.

Експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк каже, що це сталося після того, як лінія фронту сформувалась по руслу Дніпра.

«Дуже ефективним, своєчасним і взагалі корисним для подальших наших дій на Херсонщині було б ураження аеродрому Джанкой. Вивести цей аеродром наглухо, надовго – це буде дуже хорошим кроком з точки зору ускладнення проблеми з логістикою для південного угруповання противника», – каже експерт.

На супутникових знімках Planet Labs за 31 жовтня 2022 року можна побачити, що на аеродромі у Джанкої стоять понад пів сотні вертольотів – Ка 52, Мі 28, Мі 35, Мі 8 та безліч облаштованих місць для розміщення зенітно-ракетних комплексів і ППО. А також щонайменше три склади з боєприпасами.

Аналізуючи знімки від Planet Labs, журналісти помітили, що аеродром, крім вертольотів, дуже часто приймає вантажні літаки та штурмовики Су-25.

«Там злітна смуга дозволяє приймати важкі транспортні літаки, і через Джанкой, як логістичний вузол відбувається постачання угруповання військ в Херсонській області і частково в Запорізькій області. Тому використання злітно-посадкової смуги саме цього об’єкту воно є досить інтенсивним на сьогоднішній день. За цим варто спостерігати», – пояснює Віктор Кевлюк.

Також на цьому аеродромі поблизу міста Джанкой на знімках Planet Labs був помічений транспортний літак Ан-26. Найімовірніше, ним перевозять військові вантажі, тому що це найближчий аеродром до лінії фронту, припускає Денис Томенчук, редактор авіаційного ресурсу Militaryaviation.

Одне з головних авіаугруповань російської армії розміщене також і на аеродромі в Гвардійському. Тут зосереджені штурмовики Су-25. Саме ці літаки Росія найчастіше використовує, щоб завдавати авіаудари по українських територіях.

«Це база їхнього місцевого змішаного авіаційного полку, в них ескадрилья Су-25 штурмовиків, інша ескадрилья Су-24 бомбардувальники. І тут ми бачимо стоянку, де розміщені штурмовики і кількість теж видно. Частина очевидно в польоті, бо знімок зроблений вдень. Тут очевидно частина боєкомплекту біля них знаходиться, і звідси вони вилітають теж на південь України для ведення бойових дій», – пояснює Денис Томенчук.

Загалом журналісти Крим.Реалії спільно з колегами з проєкту «Схеми» нарахували у Криму 10 діючих військових аеродромів і два авіазаводи. На кожному є склади з боєприпасами та ємності з паливно-мастильними матеріалами, які при вибуху лише посилюють руйнівний ефект.

Журналісти редакції Крим.Реалії разом з колегами з проєкту «Схеми» зібрали базу військових об'єктів в окупованому Криму. Мапу з точними координатами понад півтори сотні мілітарних місць редакція опублікує пізніше.