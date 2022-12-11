«Перетворилась на військову базу». Як Росія використовує Арабатську стрілку на Херсонщині?

Чи з'являться «нові населені пункти» у Генічеському районі Херсонської області? Як російські окупаційні сили намагаються закріпитися в цьому регіоні? Що відбувається на Арабатській Стрілці та як її використовують російські військові? Це з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Призначений Росією керувати окупованою частиною Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що у Генічеському районі з’являться нові населені пункти. Про це 2 грудня повідомило видання «РИА Новости Крым». За словами Сальдо, існує проєкт будівництва нових населених пунктів, проєктно-кошторисна документація вже розробляється. Водночас окупаційний чиновник повідомив, що є доручення президента РФ і російського уряду розглянути та найближчим часом спроєктувати нові населені пункти на Арабатській Стрілці та у місцях, де це матиме «велику привабливість». За словами Сальдо, окрім житла, російські окупаційні сили нібито планують будувати школи, дитячі садки, лікарні та інші об'єкти соціальної сфери.

заявив, що у Генічеському районі з’являться нові населені пункти. Про це 2 грудня повідомило видання «РИА Новости Крым». За словами Сальдо, існує проєкт будівництва нових населених пунктів, проєктно-кошторисна документація вже розробляється. Водночас окупаційний чиновник повідомив, що є доручення президента РФ і російського уряду розглянути та найближчим часом спроєктувати нові населені пункти на Арабатській Стрілці та у місцях, де це матиме «велику привабливість». За словами Сальдо, окрім житла, російські окупаційні сили нібито планують та інші об'єкти соціальної сфери. Також Сальдо розповів, що зараз у місцях, де окупанти планують будувати нові населені пункти, проводиться опис усіх об'єктів незавершеного будівництва. Житло у цих населених пунктах начебто можна буде отримати за «житловими сертифікатами», які російські окупаційні сили обіцяють надати жителям захопленої частини Херсонської області.

«Дивні заяви»

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у коментарі «Новинам Приазов'я» назвав заяву Сальдо про побудову нових населених пунктів «черговою обіцянкою, яка не має під собою підстав».

«Ми бачили багато обіцянок Сальдо в Херсоні та де вони зараз? Генічеськ назвали столицею Херсонською області. Тому ці заяви виглядають дуже дивно. Не тільки про Арабатську Стрілку та про місто Генічеськ. У заяві Сальдо йдеться, що взагалі все узбережжя від Маріуполя до Генічеська буде забудовано базами відпочинку та цілими мікрорайонами. Тобто кажуть про те, що на узбережжі Азовського моря не буде жодного промислового об'єкта», – сказав політик.



Хлань зазначив, що російські військові зруйнували більшість промислових підприємств Приазов'я.

Як усі заяви Сальдо, і ця – черговий фейк. Окупантам треба думати, як забиратись і тікати швидше

«З міркування Сальдо, вони хочуть побудувати мікрорайони та житлові будинки для людей, а люди не будуть ніде працювати, бо, фактично, вони самі кажуть, що жодного промислового підприємства там не буде. Тому це просто чергова брехлива заява, яка під собою нічого не містить. Як усі заяви Сальдо, які були зроблені в Херсоні, ми розуміємо, що і ця – черговий фейк, який не відбудеться в житті. Бо окупантам затриматись на нашій території не вдасться, а їм треба думати, як забиратись і тікати швидше», – наголосив депутат.



Політик зазначив, що ознак так званої столиці окупований Генічеськ на сьогодні не має.



«Ніяких, окрім заяв Сальдо й, окрім того, що окупаційні адміністрації на сьогодні розташовані в Генічеську. Ну і сам Сальдо декларує, що він у Генічеську, але де він насправді, ніхто не знає, не розуміє», – зазначив політик.

Окупанти будують гелікоптерний аеродром. Зараз там проходять військові злагодження мобілізованих

За словами Хланя, Арабатську Стрілку окупанти перетворили на військову базу.



«Всі пансіонати на сьогодні зайняті військовими. Аеропорт, який наші Збройні сили розтрощили у Чаплинці, окупанти перенесли на Арабатську Стрілку, біля Стрілкового, вони там будують гелікоптерний аеродром. Зараз там проходять військові злагодження мобілізованих. Як перевальна база: нові приходять, чомусь навчили та відправляють далі на лінію фронту», – повідомив депутат.

«Шукають підтримки у пенсіонерів»

Жителька Генічеська Катерина Котлярова зазначила, що російські окупаційні сили називають це місто своєю столицею, оскільки місто є найбільш віддаленим від лінії фронту.

З січня 2023 року сказали, що гривня вже зовсім виводиться з обігу, тому буде розрахунок за рублі

«Там зараз велике скупчення російських військових, техніки тьма. Багато моїх ровесників – 20-25 років, молоді хлопці ходять. У них є свій банк, тому в основному ходять рублі як валюта. З січня 2023 року сказали, що гривня вже зовсім виводиться з обігу, тому буде розрахунок за рублі. Це створює додаткові проблеми для населення. Тому, що вони не розуміють як, наприклад, моя бабуся, чи вже міняти гривні, чи розраховуватися рублями. Незрозуміла ситуація з комунальними платежами», – розповіла дівчина.



Вона повідомила, що окупанти зараз намагаються заручитися підтримкою людей пенсійного віку.

«Усілякі виплати, пенсійні, за інвалідність, за втрату годувальника по 10 000 рублів дають. Якось намагаються здобути прихильність цього населення, але там продовжує працювати партизанський рух «Жовта стрічка», «Генічеськ – це Україна». На жаль, багато колаборантів», – зауважила жителька Генічеська.



Вона також розповіла, що російські військові у Генічеську продовжують чинити тиск на місцеве населення.

Вивозили з мішком на голові та примушували викладати за російською програмою

«Була така інформація, коли директори шкіл не погоджувалися на співпрацю з окупантами та потім ті почали вчиняти нелюдські заходи. Директорку третьої школи вивозили з мішком на голові та примушували викладати за російською програмою, піти на співпрацю. Могли в мікрорайоні проїжджати рано вранці на військових машинах, стріляти з кулемета в повітря та кричати: «Прокидайтеся, хо..ли», – повідомила дівчина.



Котлярова додала, що частина мешканців виїхала з міста, але водночас туди прибули жителі інших окупованих міст.



«Коли я ще виїжджала, в нашу сторону їхали машини з побитими вікнами, з написами «діти» з Маріуполя, Нової Каховки плюс їхні (російські – ред.) республіки типу як куратори приїжджають. Адигейська Республіка, представники якої проводять всілякі концерти, щоб якось налаштувати населення», – повідомила мешканка Генічеська.

«Путін – президент світу»

Голова правління «Кримськотатарського ресурсного центру» Ескендер Барієв зазначив, що російські окупаційні сили намагаються зберегти свою представленість у захопленій частині Херсонської області.

У Криму пишуть Херсон як 84-й регіон Російської Федерації

«Вони знайшли найбільш віддалений регіон і саме віддалене місто, щоб зберегти місцеву окупаційну владу, яку вони створили на території Херсонської області. Це по-перше. Ну, а по-друге, тому що вони Херсонській області вже надали номер і у своїх документах, і в Криму також пишуть Херсон як 84-й регіон Російської Федерації», – повідомив Барієв.



Експерт зауважив, що Генічеськ розташований близько до Криму, тому окупаційні чиновники намагаються підтримувати зв'язки між собою.



«Генічеський район – це частина географічного Криму. Якщо ми візьмемо Арабатську Стрілку – це Крим. І тому вони роблять все, щоб утримувати хоча б таку частину Херсонської області», – Барієв.

Барієв підтвердив, що окупанти здійснюють тиск на батьків школярів.

Окупанти контролюють, щоб діти всі ходили до школи та навчалися за російською програмою

«Наскільки я знаю, в них велика проблема з вчителями. Тому, що багато вчителів виїхали чи не хочуть працювати за російською програмою та вони намагаються перевозити вчителів з Росії, а також з Криму. Крім того, вони контролюють, щоб діти всі ходили до школи та навчалися за російською програмою. Вони попередили батьків, що якщо діти не будуть ходити до школи, то будуть штрафувати», – стверджує голова центру.



Правозахисник також розповів про тортури, які російські військові застосовували до місцевого населення у Генічеському районі.



«Були такі випадки влітку, восени, коли вони могли прийти до домівок і масово затримувати людей, могли привезти масово людей до 17-го училища в самому Генічеську на так зване «перевиховування». Їх годували, 3 рази давали їжу, людям давали можливість вийти до туалетів, але коли приходили російські військовослужбовці та говорили: «Путін», їм треба було відповідати: «Президент світу». Хто не хотів так говорити, то вони могли застосовувати тортури, бити цих людей», – повідомив Барієв.



З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.