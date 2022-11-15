У британській розвідці розповіли, чому російські окупанти обрали Генічеськ своєю «тимчасовою столицею»

Війська РФ обрали Генічеськ своєю новою «адміністративною столицею» на Херсонщині через географічне розташування міста і поки що недосяжність української артилерії до нього, вважають у британській розвідці.



«Покинувши місто Херсон, Росія зробила портове місто Генічеськ на Азовському морі «тимчасовою столицею» окупованого регіону. Росія, ймовірно, також передислокує підрозділи військового управління в район Генічеська. Вибір цього району як командного вузла натякає на пріоритети та занепокоєння російських командувачів, оскільки вони зміцнюють свою оборону на півдні України. Місто має хороші можливості для координації дій проти потенційних українських загроз як з Херсона на заході, так і через Мелітополь на північному сході, а також для отримання підкріплення з Криму», – йдеться у повідомленні Міноборони Британії, яке посилається на дані своєї розвідки.

Крім того, у британській розвідці зауважують, що наразі Генічеськ розташований поза зоною дії української артилерії, яка завдали значних ушкоджень російським польовим командним пунктам.

12 листопада представник російської окупаційної «адміністрації» в Херсонській області Олександр Фомін повідомив, що «адміністративною столицею» Херсонської області після виведення російських військ із Херсона тимчасово стане Генічеськ.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії того ж дня заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон.