У Херсонській облраді розповіли, скільки людей після деокупації виїхали з Херсона через масові обстріли

Близько 10 тисяч людей виїхали із Херсону після деокупації міста через постійні обстріли з боку російських сил, повідомив у коментарі Радіо Свобода депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

За його словами, у Херсоні з моменту деокупації проживало 80 тисяч людей. Нині ж майже шість тисяч скористалися офіційною, безкоштовною евакуацією. Ще близько чотирьох тисяч виїхали власним коштом.

Він зазначив, що безкоштовна евакуація триває.

«Триває евакуація з міста Херсон, якою може скористатися кожен херсонець, виїжджаючи на захід країни. Тернопіль зараз приймає залізничним сполученням. Також є автомобільні маршрути, які ідуть до Кропивницького і Кривого Рогу, де можна скористатися безкоштовною евакуацією і, відповідно, мати можливість до тимчасового розселення в більш безпечних регіонах України», – розповів Хлань.

За його словами, російські війська здійснюють обстріли не тільки Херсона, а й передмість, та населених пунктів біля узбережжя.

Хлань вважає, що мета російських військ – створити «сіру зону» і на правому березі Дніпра.

Після відходу з міста російські війська почали регулярно обстрілювати Херсон і контрольовану українською владою частину області. 12 грудня внаслідок обстрілу житлового мікрорайону міста двоє людей загинули та семеро були травмовані.

Раніше сьогодні правозахисники заявили, що з часу відступу із Херсона російські війська могли щонайменше тричі застосовували касетні боєприпаси по населених цивільними людьми районах Херсона.