Обстріл Херсона: російські снаряди влучили в житлові будинки, є загиблі і поранені

Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона, снаряди влучили в житлові будинки – загинули дві людини, ще двоє поранені, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«Через російські обстріли загинула дитина. Лікарі протягом години намагалися реанімувати хлопчика. На жаль, отриманні поранення виявилися несумісні з життям. Рашисти вбили 8-річну дитину… Ще одну жінку російський обстріл застав дорогою додому. Від отриманих поранень вона загинула на місці», – написав він у телеграмі.

За його даними, ще двоє людей зазнали поранень середнього та тяжкого ступеня важкості – нині лікарі надають їм необхідну медичну допомогу.

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11 листопада Міноборони України повідомило, що окупований російськими військами з березня Херсон повертається під контроль української армії. Після відходу з міста російські війська почали регулярно обстрілювати Херсон і контрольовану українською владою частину області.

Як повідомив у коментарі Радіо Свобода депутат Херсонської облради Сергій Хлань, у Херсоні з моменту деокупації проживало 80 тисяч людей – нині ж майже 10 тисяч виїхали з міста.