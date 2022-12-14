У Херсоні внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик

У Херсоні через травми, отримані під час обстрілу міста, померла дитина, повідомив начальник пресслужби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук.

«Хлопчик 8 років. Не врятували. Занадто багато пошкоджень через мінно-вибухову травму», – написав Плетенчук у фейсбуці.

Він зазначив, що медики годину намагалися реанімувати дитину.

За даними Офісу генпрокурора, понад 1298 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 14 грудня офіційне число дітей-жертв – 443, поранених – 855.