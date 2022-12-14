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У Херсоні внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик

Медики годину намагалися реанімувати дитину, але травми виявилися несумісні з життям

У Херсоні через травми, отримані під час обстрілу міста, померла дитина, повідомив начальник пресслужби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук.

«Хлопчик 8 років. Не врятували. Занадто багато пошкоджень через мінно-вибухову травму», – написав Плетенчук у фейсбуці.

Він зазначив, що медики годину намагалися реанімувати дитину.

За даними Офісу генпрокурора, понад 1298 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 14 грудня офіційне число дітей-жертв – 443, поранених – 855.

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