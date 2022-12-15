Від початку добровільної евакуації з Херсона виїхали 11 тисяч людей – Мінреінтеграції

Від початку добровільної евакуації з Херсона виїхали 11 тисяч жителів. Як передає урядовий портал, про це повідомила віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона уточнила, що 7 тисяч херсонців скористалися безкоштовною державною евакуацією, ще 4 тисячі виїхали своїми силами.

За її словами, наразі в деокупованому Херсоні люди найбільше потребують розмінування території та відновлення подачі електроенергії.

Вона запевнила, що всіх евакуйованих забезпечать кеш-підтримкою, прихистком та харчуванням.

Днями у Херсонській облраді називали цифру у близько 10 тисяч людей, які виїхали із Херсону після деокупації міста через постійні обстріли з боку російських сил.

За даними Херсонської облради, у Херсоні з моменту деокупації проживало 80 тисяч людей.

Після відходу з міста російські війська почали регулярно обстрілювати Херсон і контрольовану українською владою частину області.