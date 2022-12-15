Херсон повністю знеструмлений – ОВА

Херсон повністю знеструмлений 15 грудня через російські обстріли, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«Триває сильний обстріл об’єкта критичної інфраструктури у Корабельному районі міста», – написав він у телеграмі.

За словами голови ОВА, за першої можливості енергетики почнуть відновлювати електромережі.

Раніше сьогодні влада повідомила, що російські війська знову вдарили по центру Херсона: за 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА, яка була атакована вчора. Повідомляють про двох загиблих.

Після відходу з міста російські війська почали регулярно обстрілювати Херсон і контрольовану українською владою частину області.

Вранці 14 грудня російські військові 14 грудня обстріляли будівлю Херсонської обласної військової адміністрації. Згодом внаслідок обстрілу Дніпровського району міста загинули двоє людей, в тому числі 8-річна дитина.

Як повідомив у коментарі Радіо Свобода депутат Херсонської облради Сергій Хлань, у Херсоні з моменту деокупації проживало 80 тисяч людей – нині ж майже 10 тисяч виїхали з міста.