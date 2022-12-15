Обстріли Херсонщини: влада повідомляє про 9 постраждалих

Через російські обстріли Херсонщини постраждали 9 людей, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«Російські окупанти продовжують атакувати мирні населені пункти Херсонщини. На цю годину відомо про 9 постраждалих жителів області. Найбільше від ворожих ударів сьогодні потерпав Херсон – у місті росіяни вбили двох людей, ще шестеро поранені», – написав він у телеграмі.

Янушевич нагадав, що війська РФ другий день поспіль атакують центр Херсона, серед жертв сьогоднішнього обстрілу – волонтерка з міжнародної організації, яка під час обстрілу якраз допомагала людям.

Вранці 15 грудня російські війська обстріляли центр Херсона. Повідомлялося, що удар був здійснений за 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА, яка була атакована вчора. Напередодні також загинули двоє людей, в тому числі 8-річна дитина.

11 листопада Міноборони України повідомило, що окупований російськими військами з березня Херсон повертається під контроль української армії. Після відходу з міста російські війська почали регулярно обстрілювати Херсон і контрольовану українською владою частину області.