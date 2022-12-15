Через ранкові обстріли Херсона загинула волонтерка з міжнародної організації – ОВА

Дві людини загинули, ще троє поранені внаслідок обстрілів російськими військами центру Херсона в четвер уранці. Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, серед жертв – волонтерка з міжнародної організації.

«На жаль, внаслідок російської атаки загинуло 2 людей, одна з них – волонтерка, членкиня загону швидкого реагування міжнародної організації. Під час обстрілу вони перебували на вулиці, їх смертельно поранили уламки ворожих снарядів. Ще троє людей отримали поранення, двоє з них госпіталізовано до медзакладу. Нині лікарі надають їм необхідну допомогу. З ким воює армія РФ у Херсоні? Вчора ці нелюди вбили дитину, сьогодні – волонтерку», – написав Янушевич у телеграмі.

Вранці 15 грудня російські війська обстріляли центр Херсона. Повідомлялося, що удар був здійснений за 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА, яка була атакована вчора. Напередодні також загинули двоє людей, в тому числі 8-річна дитина.