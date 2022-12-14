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Війська РФ атакували Антонівку на Херсонщині, влучили в машину ремонтників – Тимошенко

Внаслідок цього удару ніхто не постраждав. Фото ілюстративне

На Херсонщині російські війська завдали удару по машині ремонтників, які лагодили газопостачання, повідомив заступник голови Офісу президент Кирило Тимошенко.

«Антонівка, Херсонщина. Ремонтна бригада лагодила газопостачання. Окупанти завдали удару. Пряме влучання у машину. На щастя, ніхто не постраждав», – написав він у телеграмі.

11 листопада Міноборони України повідомило, що окупований російськими військами з березня Херсон повертається під контроль української армії. Після відходу з міста російські війська почали регулярно обстрілювати Херсон і контрольовану українською владою частину області.

Як повідомив у коментарі Радіо Свобода депутат Херсонської облради Сергій Хлань, у Херсоні з моменту деокупації проживало 80 тисяч людей – нині ж майже 10 тисяч виїхали з міста.

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