ДТЕК повідомив про відновлення пошкоджених енергоб’єктів – жителям Києва тепер повернуть холодну воду

Енергохолдинг ДТЕК Київські електромережі заявляє, що енергетики відновили роботу енергоб’єктів, які були пошкоджені внаслідок сьогоднішніх російських атак, це дозволить повернути холодне водопостачання всьому Києву.

«Через обстріл РФ були пошкоджені енергооб’єкти ДТЕК Київські електромережі, що живлять один з об’єктів водоканалу та частину мешканців Троєщини. Станом на 18:50 енергетики ДТЕК Київські електромережі відновили роботу пошкоджених внаслідок російської атаки енергоб’єктів. Це дозволить повернути холодне водопостачання всьому Києву та світло 16 тисяч мешканців Троєщини», – йдеться у повідомленні компанії.

У компанії додають, що енергетики та комунальні служби роблять все можливе, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію в Києві та повернутись до відключень, згідно з графіками.

Перед цим мер Києва Віталій Кличко заявив, що третина жителів Києва станом на вечір п’ятниці мають тепло- та водопостачання, електрика є в 40-ка відсотках домівок киян.

Вранці 16 грудня Росія завдала чергового масованого удару, атакувавши Україну 76 ракетами, 60 з них збили.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в трьох районах Києва. Як повідомила київська влада, в повітряному просторі Києва було зафіксовано близько 40 ракет, з них сили ППО знищили 37.

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За даними Міненерго, внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури були пошкоджені енергооб’єкти на сході та півдні країни. Ще більше ускладнилася ситуація в Києві – до існуючих проблем з електропостачанням, додалися перебої з водою і в русі транспорту.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.