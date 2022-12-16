Кличко: третина споживачів у Києві – з теплом і водою, 40% – з електрикою

Третина жителів Києва станом на вечір п’ятниці мають тепло- та водопостачання, електрика є в 40-ка відсотках домівок киян, повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телемарафону.

«По кількох об’єктах критичної інфраструктури столиці були сьогодні ураження. Так, є дефіцит постачання електроенергії, є пошкодження електромереж. Третина киян наразі – з водою та теплом. 40 відсотків – із енергопостачанням, хоча відключення енергії є. Міські служби працюють, щоб до ранку повернути тепло і воду всім мешканцям столиці. Енергетики працюють, аби стабілізувати систему енергопостачання», – повідомив Кличко.

Він підтвердив, що метро до завтра не працюватиме. Підземні станції працюють як укриття.

«Завтра в столиці також додатково запустять автобуси, що дублюватимуть трамвайні маршрути. Окрім того, місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть маршрути метрополітену», – сказав мер Києва.

Він зазначив, що про зміни в роботі громадського транспорту оперативно повідомлятимуть.

«Приватним перевізникам Києва надали доручення збільшити випуск автобусів на маршрути в режимі маршрутного таксі. Особлива увага приділена маршрутам, що дублюють електротранспорт: метрополітен, тролейбус, трамвай», – додав він.

16 грудрня армія РФ завдала чергового масованого удару по Україні, випустивши десятки ракет по цивільній і критичний інфраструктурі. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в трьох районах столиці. У Києві до існуючих проблем з електропостачанням додалися нові, включно з перебоями у подачі води та в русі транспорту.