ДТЕК вперше показав свій об'єкт після удару Росії: ексклюзив Радіо Свобода

Енергетики пояснюють українцям, що змушені відключати електропостачання. Адже через пошкодження ракетними ударами електростанцій та високовольтної мережі в системі зараз – величезний дефіцит електроенергії. Запроваджені графіки й аварійні відключення. До того ж, ускладнюють ситуацію погодні умови: дроти обледенілі і обірвані. Але з чим саме мають зараз справу українські енергетики? Радіо Свобода побувало на одному з важливих об’єктів інфраструктури ДТЕК Енерго, де внаслідок ракетного обстрілу Росії серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики зараз намагаються його відремонтувати, проте повністю це можна буде зробити...аж після війни. Ексклюзивний матеріал. «Вся підлога в цьому відділенні – а тут основне виробництво, генерація електроенергії – була у склі... Цілодобово тривала вахта. Працівники прибирали і прибирали скло, уламки ракети. Я не вірив, що за два тижні буде чисто», – розповідає Василь Н., енергетик підприємства ДТЕК.

Стаж роботи Василя Н. ‒ понад 20 років. Коли Росія завдала масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України, це підприємство ДТЕК зазнало дуже серйозних пошкоджень – і тисячі споживачів, підприємств цілком залишились без електропостачання, відповідно, і водопостачання.

Внаслідок ракетного удару цілком зруйнований силовий трансформатор, інше обладнання, вибухова хвиля пошкодила всі віконні рами.

Енергетики працювали безперервно, щоб відновити електропостачання на підприємстві і споживачам, зменшити дефіцит електроенергії в мережі. Адже зупинка підприємства могла мати катастрофічні наслідки.

Працювали одразу ж після обстрілу всі, хто був у цей час на зміні: в пилюці, з ліхтариком ліквідували наслідки. Після повітряної тривоги долучився до відновлювальних робіт весь колектив. «Ми відновили, фактично, за добу циркуляцію води, за кілька годин електропостачання на власні потреби, а згодом і для споживачів. Енергетики працювали, незважаючи на стіну пилюки. Всі вийшли на роботу. Через ракетний удар обірвані шлейфи, зруйнований трансформатор. Це дуже дороге обладнання, вигоріло в ньому все мастило, 40 тон. Бо попадання було пряме», ‒ розповідає енергетик.

Фахівці переконані, що російських військових консультують енергетики Росії, куди саме скеровувати ракетні удари в енергетичну інфраструктуру України, аби завдати якомога більше шкоди українцям. Відновити трансформатор неможливо, бо його треба замінити. Таке обладнання згодиться і вживане, можливо, ще десь і зберігається на складах колишніх пострадянських країн, або ж його треба замовляти. Як мінімум, виконання замовлення триватиме пів року. У ДТЕК кажуть, що готові придбати трансформатор, але не можуть його знайти на ринку.

На сьогодні цей один із об’єктів ДТЕК Енерго лише частково відновив роботу. Підприємство працює в аварійному екстреному режимі. Ремонтні роботи тривають, тому що важливо перекривати нестачу електроенергії в мережі. Для цього потрібні фахівці, яких недостатньо: багато енергетиків воюють в лавах ЗСУ, загалом із енергокомпанії пішли захищати країну 4500 осіб. Їх доводиться замінювати іншими людьми, тому повернулись на роботу люди пенсійного віку. «Вахтовий персонал мусить бути на місці. Не може бути людина без навиків. Це унікальні професії, й замінити людину швидко, навчити за місяць-два не реально. Це має бути досвід, навики, щоб залучити таку людину до роботи. Працюємо в екстреному порядку. Вахтовий персонал відчуває себе на лінії фронту. Фахівці сьогодні дуже потрібні. Масштаби пошкоджень великі», ‒ говорить енергетик.

Старший машиніст турбінного відділення Іван Н. теж працює в енергетиці майже 20 років. На цьому підприємстві працював і його батько. Чоловік вважає, що почувається «на енергетичному фронті». «Країна-агресор наробила нам великої шкоди. Але ми стали ще більш відповідальними і почали цінувати те, що мали раніше. Всі, хто зі мною поруч працюють, дуже відповідальні у роботі. Зараз зима, якщо зупиниться робота, то все зруйнується. Мусимо прокачувати насоси, щоб не допустити руйнувань. Об’єкт мусить працювати. Коли після обстрілу прийшов на роботу, побачив руйнування, то враження були просто жахливі: енергетичне обладнання зруйноване, зупинилось, погіршилась погода. Почали усувати неполадки», ‒ розповідає енергетик.

Енергетики розуміють, що людям важко без постійного електропостачання, але й вони та їхні родини теж живуть у таких умовах. «Мої діти роблять уроки при ліхтарику. Важко людям, в квартирах яких є електроплити, тому мусять пристовуватися з приготуванням їжі. Ми в цеху без світла, вікна зашиті металом. Не знаємо, якою ситуація буде далі. Чую нарікання людей, що немає електропостачання. А я собі лиш можу уявити, в яких умовах наші хлопці на передовій, які захищають нас. Ми не маємо на що нарікати і маємо виходити з ситуації. Час складний», ‒ міркує Іван.