Ранковий обстріл Київщини: 4 постраждалих, подачу електрики поступово відновлюють

Четверо людей постраждали в Київській області внаслідок російських ракетних ударів у четвер вранці, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Як повідомив він у Telegram, троє постраждалих після огляду лікарів вже вдома, одна людина залишається у лікарні, її стан стабільний.

«В Київській області після масованого ракетного обстрілу триває відновлення електроенергії. Ситуація поступово вирівнюється. Енергетики працюють, щоб вийти у планові відключення та до опівночі заживити Бровари та Бориспіль. У Білій Церкві ситуація складніша, але маємо чіткий план відновлення. Прошу набратися терпіння та з розумінням поставитися до обставин», – зазначив Кулеба і запевнив, що вся критична інфраструктура працює.

16 грудня армія РФ завдала чергового масованого удару по Україні, випустивши десятки ракет по цивільній і критичній інфраструктурі. Крім Київщини, удари були нанесені по Харківщині, Миколаївщині, Запорізькій, Дніпропетровській, Тернопільській областях та по Києву. Загалом, за даними українських військових, Росія атакувала Україну 76 ракетами, 60 з них збили.

За даними Міненерго, внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури були пошкоджені енергооб’єкти на сході та півдні країни. Ще більше ускладнилася ситуація в Києві, де вибухи прогриміли у трьох районах – до існуючих проблем з електропостачанням, додалися перебої з водою і в русі транспорту.