ISW про російські удари по Україні: не покращують здатність сил РФ до наступу

Російські війська, ймовірно, посилюють свої удари по Києву, щоб розпалити суспільне невдоволення в столиці, але ці ракетні атаки навряд чи зломлять волю України, заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

«16 грудня російські війська провели свою дев’яту широкомасштабну ракетну кампанію проти критично важливої енергетичної інфраструктури України та здійснили один із найбільших ракетних ударів по Києву… Російські удари продовжують становити значну загрозу для українських цивільних, але не покращують здатність російських військ проводити наступальні операції в Україні», – йдеться в повідомленні.

Вранці 16 грудня Росія завдала чергового масованого удару, атакувавши Україну, за даними Повітряних сил, 76 ракетами, 60 із яких збили.

Як зазначили в «Укренерго», це вже була дев’ята атака на енергосистему України, ціллю знову стали магістральні мережі та об’єкти генерації.

За даними «Укренерго», внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.