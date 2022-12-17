Війська РФ вранці атакували Одещину ракетами «Онікс», їх збили – ОК «Південь»

Російські війська вранці 17 грудня здійснили чергову ракетну атаку по Одещині, повідомили в оперативному командуванні «Південь».

«Дві ракети типу «Онікс», випущені з берегового ракетного комплексу в тимчасово окупованому Криму, були знищені силами протиповітряної оборони», – йдеться в повідомленні.

Вранці 16 грудня Росія завдала чергового масованого удару, атакувавши Україну, за даними Повітряних сил, 76 ракетами, 60 із яких збили.

Як зазначили в «Укренерго», це вже була дев’ята атака на енергосистему України, ціллю знову стали магістральні мережі та об’єкти генерації.

За даними «Укренерго», внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.