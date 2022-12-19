Путін їде в Мінськ до Лукашенка, вперше за понад три роки

Президент Росії Володимир Путін здійснить першу поїздку до Білорусі за понад три роки, щоб побачитися зі своїм союзником Олександром Лукашенком.

Путін, який лише кілька разів виїздив із Росії від початку пандемії у 2020 році, прибуде до Мінська 19 грудня.

В офісі Лукашенка повідомили, що Путін і Лукашенко проведуть переговори сам-на-сам, а також ширші переговори із міністрами щодо інтеграції.

Путін може намагатися переконати Лукашенка використати білоруських військових разом із російськими силами для спільного нападу на Україну, вважають деякі аналітики та військові чиновники.

Інші кажуть, що російський лідер, можливо, намагається відволікти військове керівництво України та відтягнути її сили від запеклих боїв на сході до кордону з Білоруссю на півночі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ «готується до всіх можливих» подій, у тому числі до нападу з території Білорусі.

«Захист нашого кордону, як з Росією, так і з Білоруссю, є нашим незмінним пріоритетом», – сказав Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні 18 грудня.

Зараз Росія навчає тисячі своїх військових у Білорусі, оскільки вдома їй бракує достатньої кількості засобів.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.