Зеленський скликав засідання Ставки: особливу увагу приділили ситуації в Білорусі

Глава держави Володимир Зеленський у неділю, 18 грудня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому особливу увагу приділили ситуації в Білорусі, повідомляє пресслужба Офісу президента в телеграмі.

За інформацією відомства, під час засідання Ставки командувачі військ оперативних напрямків доповіли про ситуацію на фронті, окремо зупинившись на найгарячіших ділянках.

Також члени Ставки приділили увагу ситуації в Білорусі: зокрема, було заслухано інформацію про актуальну чисельність та озброєння ворожих військових угруповань.

Крім того, уточнили в Офісі президента, учасники засідання обговорили перебіг ліквідації наслідків масованого ракетного удару Росії по енергетичній інфраструктурі України, заслухали доповіді про підключення споживачів до електро- та теплопостачання.

В оприлюдненому інтервʼю виданню The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російські війська можуть знову спробувати атакувати Київ.

«Росіяни готують близько 200 000 нових солдатів, – сказав Залужний. – Я не сумніваюся, що вони знову спробують атакувати Київ».

Видання, посилаючись на слова Валерія Залужного, пише, що Росія уже в січні або навесні може розпочати великий наступ із Донбасу, з півдня або навіть із Білорусі.

The Economist зауважує, що впродовж місяця на 1000 км фронту майже не було руху, та звертає увагу на заяву британського адмірала Ентоні Радакіна про те, що наразі нестача артилерійських снарядів означає, що можливості Росії для наземних операцій «швидко зменшуються».

Про те, що підготовка десятків тисяч мобілізованих і нових призовників може свідчити про наміри Росії розпочати новий наступ в Україні, заявив в інтерв’ю виданню The Guardian і міністр оборони України Олексій Резніков.

А перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба припустив, що здатність Росії розпочати «великий наступ» може бути відновлена до кінця січня або лютого. Про це очільник українського зовнішньополітичного відомства заявив 13 грудня, спілкуючись з іноземними журналістами в бомбосховищі в Києві.