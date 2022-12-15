ЗСУ готують нову велику операцію – Залужний

Збройні сили України готують нову велику операцію, але наразі ще бракує ресурсів для її проведення, заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтервʼю, яке 15 грудня оприлюднило видання The Economist.

«З такими ресурсами я не можу проводити нові великі операції, хоча ми зараз працюємо над однією з таких. Вона вже на підході, але ви її ще не бачите. Ми використовуємо набагато менше снарядів», – сказав Залужний.

Він відзначив, що коли йдеться про 50 тисяч снарядів, «люди, які рахують гроші, непритомніють». «Найбільша проблема в тому, що вони (союзники України, які постачають зброю і боєприпаси – ред.) насправді не мають цього», – додав український воєначальник.

За словами Залужного, щоб вийти на межі 23 лютого, «потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць».

Що ж до перспективи звільнення Криму, то головнокомандувач ЗСУ вказав на важливість контролю Мелітополя Запорізької області, від якого українські війська нині перебувають на відстані 84 кілометри.

«Нам цього достатньо, тому що Мелітополь дав би нам повний вогневий контроль над сухопутним коридором, тому що з Мелітополя ми вже можемо обстрілювати Кримський перешийок, тими ж хаймарсами», – наголосив Залужний.

Після звільнення в листопаді Херсона і всього правобережжя Херсонської області лінія фронту стабілізувалася і вже понад місяць не зазнає суттєвих змін. Українські військові намагаються звільнити Сватове і Кремінну на півночі Луганської області, російські сили сконцентрували увагу на захопленні Бахмута в Донецькій області. Наразі обидві сторони стратегічних просувань не мають.