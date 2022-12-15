ЄС і НАТО можуть незабаром спільно закликати Росію зупинити війну і вивести війська з України – Politico

Європейський союз і НАТО після місяців затримок невдовзі офіційно виступлять зі спільним закликом до Росії припинити війну і залишити Україну, а також пообіцяють повну підтримку Києву, пише видання Politico, яке ознайомилося з проєктом відповідної декларації.

Як повідомило видання із посиланням на два джерела в дипломатичних колах, документ, робота над яким тривала понад рік і затримувалася через напруженість між Туреччиною і Кіпром, може бути оприлюднений на початку наступного тижня або на початку 2023 року.

Хоча текст майже нічим не примітний, зробити його офіційним було б значним дипломатичним досягненням, враховуючи місяці, які знадобилися для його створення, пише Politico. Спочатку очікувалося, що документ буде підписано на саміті НАТО в Мадриді в червні минулого року.

У майже остаточному проєкті ЄС і НАТО закликають Росію «негайно припинити цю війну і вивести війська з України» і підтверджують свою «непохитну і постійну підтримку її незалежності».

Вони також погоджуються «повністю підтримувати невід’ємне право України на самооборону та обирати власну долю». У проєкті заяви також вказано, що «жорстока війна Росії» «поглибила продовольчу й енергетичну кризу, яка вплинула на мільярди людей у всьому світі».